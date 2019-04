Campagna elettorale per le amministrative a Minori di Gaspare Apicella

Pronti, via! Minori si tuffa apertamente nell’agone politico che vede i suoi elettori interessati al rinnovo del Consiglio Comunale. Rinnovo per modo di dire, perchè buona parte è certa dell’esito finale.

Son comparsi sui muri delle vie del borgo i manifesti di propaganda della compagine che è al governo da due lustri e che,voci correnti danno per favorevole all’esito finale

La compagine si chiama Via Nova e dovrebbe avere come contendenti sulla falsariga della passata tornata due liste di opposizione o una unica lista che accomuna ambedue le fazioni con un candidato sindaco e due capilista (forse) sull’esempio di Conte, Di Maio e Salvini.

Ancora pochi giorni e sarà palese il tutto.

Nel contempo gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti in seno al Consiglio d’Europa. E meno male, altrimenti queste ultime riscontrerebbero una percentuale di partecipazione molto bassa.