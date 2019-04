Calcio, Prima Categoria: domenica nera per l’Anacapri sconfitto 3 a 0 dal Santa Maria Assunta

Una partita iniziata male per l’Anacapri con tante defezioni e due assenze importanti sul campo del Santa Maria Assunta a San Giuseppe Vesuviano. La squadra isolana non entra in partita ed a causa delle assenze e del gran caldo lascia molto spazio al Santa Maria Assunta. Il primo tempo termina con un goal del Santa Maria Assunta, segnato da Maresca al 40′.

Il secondo tempo parte con un piccolo moto di reazione dell’Anacapri ma il Santa Maria Assunta torna nuovamente al goal al 19′ del secondo tempo, sempre con Maresca per poi concludere con un terzo goal di Malafronte al 35′ del secondo tempo di gioco. La partita si conclude così con una vittoria per 3 a 0 del Santa Maria Assunta. Una domenica nera per l’Anacapri, da dimenticare in fretta, per trovare la forza di recuperare le energie, dato che sabato prossimo affronterà in casa, sul campo di Damecuta, il San Sebastiano, testa di serie della classifica di campionato.