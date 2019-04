Bus Gran Turismo e traffico uccidono la Costa d’Amalfi . Soluzione subito

La petizione contro il traffico in Costiera amalfitana portata avanti dalle associazioni è arrivata a nove mila firme una cifra pazzesca . Basti pensare che le precedenti petizioni per battaglie, poi vinte, come quella per l’ Oasi Vallone Porto di Positano, giunta finanche sulla stampa internazionale e la Rai, fu vinta con 600 firme . Noi di Positanonews allora come ora in prima fila. La petizione, condivisa da un coordinamento di associazioni, continua a ricevere firme dopo un boom enorme, e chiede cose elementari , perchè non si riesce ad avere un risultato?

Questa battaglia oggi è più difficile solo per gli interessi economici pressanti di maggior peso, ma non perchè vi sia minor razionalità. Intanto sgombriamo il campo da ogni equivoco: non è una battaglia contro le società. Se un ponte rischia di crollare e si invocano i divieti al passaggio contro i mezzi pesanti non è che si fa una battaglia contro i Tir.

La battaglia è per la sicurezza e la vivibilità, ma anche per la legalità. Nessun privato cittadino se invade una corsia opposta e viene fermato dalla polizia può pensare di rimanere impunito. I grandi autobus che circolano sulla S.S. 163 Amalfitana vanno sempre nell’altra corsia. Non perchè siano scostumati o contravventori abituali, semplicemente perchè non riescono a procedere in una corsia.

Basterebbe far rispettare la legge vigente per fare perlomeno una decina di sanzioni a qualsiasi autobus gran turismo. Da Positano alla Chiesa Nuova, per esempio, al bivio la Sponda, a Praiano tratto bar Sole per intenderci, Dopo Amalfi verso Atrani, a Castiglione di Ravello, Minori, Cetara e via dicendo.

Esiste non un’ordinanza del Prefetto di Salerno, ma il Codice della Strada, vigente, sembra strano ma vero, in Costiera amalfitana, a vietarlo. Il Prefetto potrebbe semplicemente vietare l’ingresso ai mezzi che questo Codice della Strada non può essere rispettato, così come i mezzi pesanti non possono attraversare determinati ponti o gallerie, divieto che dovrebbe esserci anche per loro visto che la Statale Amalfitana 163 è una strada borbonica che è già crollata e presenta crepe evidenti e parapetti che crollanno con un nonnulla, come evidenzia la cronaca quotidiana online che Positanonews fa da 15 anni, sul versante di Positano verso Tordigliano di Vico Equense e Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, dove termina la SS 163.

Quindi non si tratta di mettere un pedaggio e di aumentare gli ausiliari, a meno che non li si voglia utilizzare come un carro attrezzi umano quando gli autobus si incastrano. L’idea del costo aumentato non ha portato a nulla ad Amalfi, dove Daniele Milano è arrivato quasi a raddoppiare la sosta dei bus turistici, e d’altra parte non ha senso quando si parla di sicurezza stradale che i grandi mezzi non garantiscono per la loro mole e la ristrettezza della strada.

Le idee di progetti per la Costiera , dorsali, strade, allargamenti , a parte che sono stravolgimenti del territorio e finalizzati solo a far incrementare le tasche dei progettisti, anche per piccoli interventi, dimostrano la incapacità della politica a saper gestire soluzioni immediate.

Parliamo di decenni, quanti ci sono voluti e ci vorranno per la circumvallazione di Amalfi, ma anche per un semplice parcheggio fatto proprio al centro di Praiano, monumento alla deficienza istituzionale. Di che parliamo?

Non siamo nel Cilento dove se si allarga la strada si raggiunge uno spazio consistente, ma anche li abbiamo dei dubbi sugli impatti paesaggistici, la Costiera amalfitana è uno spazio ristretto. Allarghiamo la strada per far venire più persone ? E dove le mettiamo? A Positano si fa il problema anche dell’invasione via mare perchè non si riesce a camminare più neanche a piedi e non è un discorso da bar, l’ex sindaco Domenico Marrone fece fare una perizia sui flussi pedonali che rendevano impossibile il transito a piedi in via dei Mulini, pensando al senso unico alternato pedonale!

Ovviamente la politica ora vorrebbe mettere il cappello a un problema che esiste, chi in un senso , chi in un altro , le targhe alterne sono state sperimentate in passato e sono state fallimentari e comportano una gestione caotica, il pedaggio potrebbe limitare di poco l’accesso in Costiera, come ha dimostrato Amalfi, e non sarebbe facilmente controllabile, visto che se proprio si volessero controllare i bus i vigili urbani potrebbero multarli tutti i giorni, invece multano noi cittadini in divieto di sosta, un’inasprimento dei controlli che , con la difficoltà di sanzionare e controllare i bus turistici, proprio perchè poi si bloccherebbe il traffico. Un paradosso nel paradosso e continuiamo a vivere nei paradossi, ma non è colpa degli autobus turistici di oggi. Già venti anni fa si doveva impedire a loro l’accesso senza creargli aspettative economiche, anche le compagnie stesse sono danneggiate da questa inerzia delle istituzioni che non decidendo lasciano tutti nell’incertezza e nel disagio. La soluzione c’era e c’è da subito, come c’è da subito per un ponte che non sostiene il peso di un camione. Questo traffico è insostenibile, ma non si fa nulla e ormai siamo al ridosso della Pasqua.

Siamo arrivati dunque al punto che pur sapendo che il ponte può crollare si faranno passare i mezzi pesanti , per voler usare una similitudine con la Costiera amalfitana. Nove mila firme non sono servite a nulla, la più grande petizione della Storia della provincia di Salerno è rimasta sulla carta. E noi continueremo a morire di traffico, così come ponti e strade continueranno a crollare.

Questa è l’ Italia cari lettori, meglio che ci organizziamo al caos, fino a qualche disastro epocale che forse farà cambiare idea ai politici. Sono loro i colpevoli, non i grandi autobu turistici, che non sono i soli a contribuire al traffico insostenibile già di per se, la loro ignavia e inerzia di fronte all’evidenza. Ma non sono solo questi politici di oggi, è la mancanza di una “visione” del territorio da preservare e tutelare nella sua bellezza che è sempre mancata in Costiera amalfitana a condannarci ai disagi. La colpa è dell’assenza totale di una classe politica illuminata oggi, ma anche ieri, che si è limitata , come i bambini che giocano col Lego, a costruire e manipolare, e non ha pensato a soluzioni evolute per il territorio che mettino la bellezza e la salute al centro.

Michele Cinque