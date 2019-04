BLITZ DEI VIGILI URBANI: PER 3 AMBULANTI ABUSIVI DI FRUTTA E VERDURA SCATTA IL “DASPO URBANI”

In mattinata, personale della polizia municipale di Salerno, unitamente a personale del nucleo radiomobile dei carabinieri, ha eseguito interventi mirati nella zona orientale di Salerno, provvedendo a sequestrare diversi quintali di frutta e verdura a tre venditori abusivi.

In particolare gli agenti hanno notificato il sequestro amministrativo della merce illegalmente posizionata in parte sul suolo pubblico e in parte sui propri veicoli, oltre ad applicare per ciascun venditore la relativasanzione di 5.000 euro per illegale esercizio di attività di vendita a posto fisso.

Sono state sequestrate 96 cassette di frutta e verdura, per un totale di 253 kg di merce che, in considerazione del buono stato dei prodotti, è stata interamente devoluta a 2 associazioni/mense per i poveri operanti sul territorio.

Inoltre gli Agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo due veicoli da loro utilizzati, in quanto a seguito di ulteriori riscontri sono risultati privi di assicurazione obbligatoria.

Dopo aver elevato a loro carico la relativa sanzione di 868 euro, con verbale a parte è stato notificato loro il fermo amministrativo.

Infine, gli agenti della Polizia Municipale, al pari della nuova normativa stabilita per i parcheggiatori abusivi nel cosiddetto “decreto sicurezza”, hanno notificato a due venditori il provvedimento del “daspo urbano”, che come prima applicazione prevede il divieto di far ritorno nell’area di vendita per le successive 48 ore.

FRANCESCA SALEMME LIRATV