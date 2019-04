Black out da Amalfi a Praiano, ecco cosa è successo. Ma l’ Enel non aveva provveduto?

Mezza Costiera Amalfitana è al buio dalle 19,30 circa.

E’ venuta a mancare l’energia elettrica , sia pubblica che privata, ad Atrani, Scala, Amalfi , Praiano e in parte anche ad Agerola sul versante dei Monti Lattari , in particolare si segnalano sbalzi di corrente elettrica un pò ovunque.

I DANNI

Tanti i danni causati dagli sbalzi di corrente elettrica che alcuni impianti casalinghi, come luci al led, sono andati in tilt mentre alcune persone hanno segnalato su Facebook e sui social network la rottura anche di elettromestici che, nel momento del black out, erano in funzione.

LA CAUSA

Si pensa che il danno sia stato causato da caduta di albero su un conduttore dell’alta tensione . Gli operai Enel sono già al lavoro per ripristinare il prima possibile l’illuminazione pubblica e privata.

MA L’ENEL NON AVEVA PROVVEDUTO?

In passato ci sono stati altri black out , anche a Positano, e furono messe varie centraline lungo la Costiera amalfitana per sopperire a eventuali problematiche. Basta un albero per far saltare tutto?

PAESAGGI SPETTRALI, GRANDI ALBERGHI SALVI

Paesaggi spettrali, illuminati solo dalle insegne. I grandi alberghi salvi a causa dei generatori di corrente elettrica.