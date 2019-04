Battipaglia la scomparsa di Vito Telese

Il ricordo di Gabriele Bojano Ho il cuore colmo di tristezza: ho appena saputo che è morto un amico e collega, il professore Vito Telese di Battipaglia. Era una persona deliziosa: sempre allegra, socievole, estroversa. Alcuni anni fa mi divertii ad intervistarlo perché si era inventata una curiosa attività, quella di traduttore delle canzoni napoletane in latino. Così “O sole mio” era diventato “Meus sol” e “Comme facette mammeta” tradotto in “Ut fecit mater tua”. Non solo, si era talmente appassionato che le canzoni napoletane tradotte in latino lui, è proprio il caso di dire, se le cantava e se le suonava accompagnandosi al piano. Era assai richiesto per le serate proprio per la sua simpatia e originalità. Sono sicuro che se esiste il Paradiso Vito Telese saprà come rallegrarlo. Ciao amico mio