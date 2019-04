Basket, Stasera a Sorrento il Derby della Penisola Sorrentina

Domenica 28 Aprile 2019, ore 19, va in scena il derby della Penisola Sorrentina valevole per l’ultima giornata del campionato di Promozione di Basket. All’andata fu una grandissima partita, sia in campo che sugli spalti dove erano presenti circa 300 spettatori.

Sul campo vinse la Polisportiva Vico Equense dopo una partita comunque tiratissima che finì col punteggio di 69-65. Completamente diversa la situazione in classifica rispetto all’andata dove entrambe le squadre cercavano la vittoria per continuare ad inseguire le prime in classifica.

Arrivati all’ultima giornata la situazione di classifica per la Polisportiva Vico Equense è già delineata con un quarto posto conquistato settimana scorsa nello scontro diretto contro Safati. Per quanto riguarda la fortitudo basket Sorrento, invece, la situazione è ben diversa.

Solofra, rivale diretta per il sesto posto ha già vinto la sua partita in trasferta a Sala Consilina portandosi nuovamente sopra la compagine sorrentina alla quale serve assolutamente la vittoria per riagguantare il sesto posto in vista dei play off.

Sarà sicuramente una bella partita trattandosi di un derby, sperando ancora una volta che lo spettacolo sia tanto sia in campo che sugli spalti. Ore 19, tendostruttura Istituto Comprensivo Tasso, Sorrento.