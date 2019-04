IL Bar Romano di Meta si conferma la scelta di eccellenza per la Pasqua 2019, punto di riferimento non solo per la Penisola Sorrentina. Questa domenica delle palme, ‘antipasto’ di Pasqua, si è presentato come al solito affollato, con necessità di prendere i ‘numeri’ per prenotare le tante specialità preparate dal pasticciere Tonino Mastellone, in questo periodo pasquale vanno a ruba le pastiere e le colombe.

Nelle foto di Giuseppe Di Martino, il personale del bar Romano al’opera, con rinomata simpatia e professionalità.