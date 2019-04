Bambino di 10 anni tenta suicidio a Battipaglia, ancora grave

Attualmente è ricoverato in gravissime condizioni all‘ospedale Santobono di Napoli. Ancora sotto choc aBattipaglia, dove un bambino di 10 anni è caduto dal secondo piano ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono dopo le prime cure nel pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Dai primi accertamenti, pare che il bimbo si sia lanciato volontariamente. Avrebbe addirittura lasciato un biglietto.

«Il piccolo paziente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale napoletano; gli esami effettuati nella mattinata di oggi hanno evidenziato la presenza di diverse fratture in diverse parti del corpo». Così l’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon, dove si trova da stamane il bambino di 10 anni caduto dalla finestra della sua abitazione, al secondo piano di uno stabile: caduta che secondo le prime ipotesi investigative potrebbe essere dovuta a un tentativo di suicidio. «Proprio a causa della complessità del quadro e della gravità delle ferite riportate, al momento non è possibile indicare tempi e modalità di evoluzione delle condizioni di salute del bambino», precisa l’ospedale.

È stata la madre a chiamare i soccorsi. Erano scesi insieme per andare a scuola, ma il bimbo sarebbe tornato a casa per recuperare un quaderno dimenticato e si sarebbe lanciato cadendo proprio davanti alla madre. Si sta dicendo di tutto, che non sopportava la maestra e altro, ma aveva anche perso il padre di recente