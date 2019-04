Auguri al neolaureato Pierpaolo Milo

Un nuovo dottore in costiera amalfitana, Pierpaolo Milo, neolaureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, con una tesi in diritto amministrativo. Una festa super chic all’Hotel Conca Azzurra, che vanta di una vista mozzafiato, a picco sul mare. Il tramonto da qui è decisamente un incanto e rende l’altmosfera magica. Auguri a Pierpaolo per questo traguardo raggiunto dalla redazione di Positanonews e complimenti a tutto lo staff del Ristorante Calajanara, impeccabili e professionali, pronti ad offrire un servizio eccellente ai nostri ospiti.