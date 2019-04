AUGURI AL NEOLAUREATO GIUSEPPE DE ROSA

Complimenti al Dott. De Rosa Giuseppe, laurea in Scienze motorie presso università’ Parthenope, già masso- terapista. Prosegue studi , suo desiderio diventare personal trainer sportivo.

Il papà Aniello dott De Rosa gli dedica come suo consueto una poesia in versi

… Non Son Tutti

Giorni Uguali ,

Quelli Quando

Scrivi La Tua Storia :

Quasi Come a Dire

“Ecce Meae Gemmae !

Filii Mei Pretiosores

Omnibus Ornamentis Sunt “

Ecco È Proprio Un Giorno

Ove Si Compie La Tua Storia :

Quasi Quasi Lascio Tutto

In Mano a Loro E … Me Li Godo ,

Mai Testimone Fu’ Ben Dato

Del Raccolto Come Hai Seminato …