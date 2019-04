Atrani, non si candiderà Stanislao Balzamo – ANTEPRIMA

La consegna delle liste elettorali è sempre più vicina, così come si fanno sempre più insistenti le varie indiscrezioni sui nomi. Nel comune di Atrani a sorpresa non si candiderà il consigliere comunale uscente Stanislao Balzamo, tra i più attivi nella propria compagine. Nei giorni scorsi fu proprio Balzamo a pronunciarsi sulla politica atranese, facendo capire che le cose si facevano serie in vista di questa tornata elettorale, parlando di “spettri”, in riferimento alle forze politiche che si apprestano a candidarsi per governare il borgo più piccolo d’Italia.