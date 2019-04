Atrani / Furore – Stanislao Balzamo e Giocondo Cavaliere fuori dai giochi a sorpresa, attendiamo un intervento. Fuori dai giochi Stanislao Balzamo, voce autonoma dell’amministrazione De Rosa, già candidato ad Amalfi per la provincia di Salerno con Rifondazione Comunista. Un ragazzo lavoratore e serio, a volte un pò impulsivo, ma , cosa rara, onesto e di principio sulla vita politica con le sue scelte radicali, ma volte al popolo. Non si è risparmiato per gli stagionali, lo abbiamo incontrato a Sorrento e ovunque ci fosse qualcosa per il proletariato, se qualcuno dice che sono schemi vecchi, allora rispondiamo che allora anche l’onestà è uno schema vecchio. Una persona che stimiamo, origini sane e oneste di lavoratori , come le nostre insomma. Ma anche Giocondo Cavaliere, per anni cavaliere solitario all’opposizione contro Raffaele Ferraioli, operatore turistici, impegnato molto all’estero, spesso unica voce pubblica dissidente, sparito da Furore e dalla scena politica. Ad entrambi abbiamo chiesto un intervento, che in genere è opportuno fare subito dopo la presentazione delle liste, lo attendiamo. Ma se anche non volessero farlo per qualche motivo gli diciamo grazie, sono pochi coloro i quali si sono impegnati per gli altri e spesso a loro non è dato raggiungere facilmente posizioni di potere. Buone cose qualsiasi cosa stiate facendo