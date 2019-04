Atrani, il campo sportivo verrà intitolato alla memoria di Eugenio Pio Amodeo

Atrani, Costiera Amalfitana. Il campo sportivo comunale di via del Carmine verrà intitolato alla memoria di Eugenio Pio Amodeo. La giunta comunale lo scorso 9 aprile ha deliberato che il campo, unico struttura sportiva del piccolo comune costiero, privo di intitolazione, sarà dedicato allo storico sindaco di Atrani deceduto il 3 maggio del 2016.

Amodeo è stato primo cittadino del borgo più piccolo d’Italia per 30 anni, ed ha voluto fortemente la costruzione del campetto, attualmente in fase di ristrutturazione. Una personalità dallo spirito sportivo, praticava sport e lo promuoveva tra i più giovani, non a caso è stato Assessore allo Sport. Il ragionier Eugenio Pio Amodeo è stato inoltre insignito nel 1994 dell’Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nonostante non siano ancora trascorsi dieci anni dalla sua dipartita, l’amministrazione comunale di Luciano De Rosa Laderchi ha richiesto al Prefetto di Salerno di dedicare il campo sportivo, in modo da esaudire un desiderio che appartiene a tutta la popolazione atranese, specie ai giovani sportivi che l’hanno conosciuto e apprezzato.