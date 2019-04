Atrani. Auguri alla signora Maria Bonaventura Buonocore che oggi taglia il traguardo dei 100 anni

Atrani. Una data importantissima quella di oggi per la signora Maria Bonaventura Buonocore, che ha festeggiato i suoi 100 anni attorniata dalla sua famiglia. Anche il sindaco ed il vicesindaco le hanno fatto visita portandole in dono un fascio di cento rose, una per ogni anno della sua vita, oltre ad una pergamena che recita testualmente: «Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a nome dell’intera comunità di Atrani porgono vivissimi Auguri alla signora Maria Bonaventura Buonocore per l’importante traguardo “anagrafico” raggiunto. Compiere 100 anni vuol dire aver percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, di saggezza, di ricordi da condividere. Con questa esperienza e con questa saggezza Lei ha trasmesso ogni giorno a tutti noi il valore della vita e ci ha insegnato a difendere la nostra storia e la nostra identità; di questo Le siamo profondamente riconoscenti. Signora Maria, non si è mai troppo vecchi per raggiungere un altro traguardo o per sognare un nuovo sogno». Alle 17.00 di oggi anche il parroco della cittadina di Atrani andrà a porgere di persona i suoi auguri alla signora Maria e celebrerà la Messa nella sua abitazione, per poi proseguire i festeggiamenti per questo traguardo così bello. Anche noi di Positanonews inviamo i nostri più sinceri ed affettuosi auguri alla signora Maria di un sereno compleanno.