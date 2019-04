Assemblea Sindaci Provincia di Salerno: si parla di viabilità, ma della Costa d’Amalfi c’è solo Tramonti

Si parla di viabilità e della Costiera Amalfitana si presenta solo il vicesindaco di Tramonti. Fa abbastanza riflettere leggere i nomi dei presenti all’ultimo incontro dell’assemblea dei sindaci della Provincia di Salerno, il quale si è tenuto lo scorso 29 marzo, su richiesta del presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Canfora. Un incontro che oltre alle nuove tariffe dello smaltimento rifiuti solidi urbani e all’edilizia scolastica, verteva anche sulla questione viabilità e sul piano strade per l’anno 2019.

Durante il briefing il presidente della Provincia di Salerno ha mostrato una dettagliata relazione di tutti gli interventi che la provincia intende realizzare in materia di viabilità ed edilizia scolastica. Non solo le grandi opere, ma anche i piccoli interventi necessari sul territorio. Il vice sindaco di Tramonti Domenico Amatruda ha giudicato, però, scarse le risorse destinate ad una realtà come la Costa d’Amalfi.

Fa riflettere che in una importante riunione come questa, dove si affrontava il problema principale che sta affliggendo il territorio della Divina non si sia presentato alcun primo cittadino della Costiera Amalfitana, fatta eccezione per il Comune di Tramonti che ha partecipato con il vice sindaco Amatruda. Ogni occasione dovrebbe essere buona per affrontare questo annoso problema e cercare di trovare una soluzione.