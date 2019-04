Assange arrestato col libro di Gore Vidal scritto a Ravello nella “Rondinaia”

“Gore Vidal: History of the National Security State” focuses on the “historical events that led to the establishment of the massive military-industrial-security complex,” E’ questo il libro che teneva Assange quando è stato arrestato. Una curiosità che riguarda anche la Costiera amalfitana, visto che Gore Vidal è vissuto a Ravello, nella “Rondinaia” la spettacolare villa che si affaccia sulla Costa d’ Amalfi dove non è detto che non abbia anche potuto andare Assange stesso. ic transit gloria hacker. Sei anni, nove mesi, ventiquattro giorni di metamorfosi: da scassinatore punk di segreti di Stato (americani, più che altro) con il volto affilato e il ciuffo ribelle a predicatore del verbo di Wikileaks con i capelli lunghissimi raccolti sulla nuca, la barbona bianca, un libro di Gore Vidal (sulla politica estera americana) stretto in mano, gli occhi spiritati. Sei anni, nove mesi, ventiquattro giorni chiuso in una stanza. Con occasionali affacci al balcone sull’ elegante stradina londinese di Knightsbridge a pochi passi dai grandi magazzini Harrods. Ma perchè proprio quel libro?