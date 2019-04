Asino “seduto” nel Doblò: succede sull’autostrada A3 Napoli-Salerno

Succede sull’autostrada A3 Napoli-Salerno e la notizia è riportata dai colleghi di Italia2Tv.it. Quando è stato visto l’animale alloggiato nel Doblò, ci si chiede “come è possibile”. Questa è stata infatti la domanda che si sono posti gli autori del video e delle foto, valdianesi di ritorno da Napoli ed in viaggio sull’autostrada, che durante la fila al casello scorgono la sorpresa: il passeggero della autovettura è un asino. Chissà come avrà fatto l’animale ad entrare nel Doblò, sicuramente la soluzione ingegnosa è stata praticata dai padroni dell’asino. Tutte ne abbiamo viste, ma per queste bestie da soma la vita non è mai facile: beffarda è la scelta di trasportare questo animale in modo alquanto angusto.