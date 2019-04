ARSENAL-NAPOLI ARBITRA LO SPAGNOLO MALLENCO

Europa League

Arbitro spagnolo per Arsenal-Napoli: buono il suo bilanco con le italiane.

Cresce l’attesa per la partita più importante delle stagione sportiva del calcio Napoli.. La squadra azzurra del Napoli dovrà ritrovare energie positive per contrastare avversari tosti in questa doppia sfida di Europa Legue. La gara di Londra che potrà dare la giusta dimensione di un team oggi al bivio, sia dal punto di vista tecnico che societario. Una squadra che deve ritrovare i meccaismi più rodati e gli schemi migliori per fare risultato a Londra. Sono ormai due mesi di fasi alterne con risultati non soddisfacenti con bel gioco ma poca concretezza nell’area avversaria. Ancelotti scuote l’ambiente cercando di far trovare stimoli ai suoi calciatori migliori.

I tifosi sperano in un Napoli formato Champions

Lo spagnolo Alberto Undiano Mallenco è l’arbitro designato dall’Uefa per l’andata dei quarti di finale tra Arsenal e Napoli in programma giovedì a Londra alle 21. Mallenco sarà coadiuvato dagli assistenti Raul Cabanero Martinez, Inigo Prieto Lopez de Cerain, addizionali Xavier Estrada Fernandez e José Luis Munuera Montero; quarto uomo Diego Barbero Sevilla. Mallenco in passato a fischiato 14 partite di squadre italiane con una sola sconfitta.