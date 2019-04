APRE NUOVA OFFICINA FORD PRISCO

Dagli spazi angusti di via Jommella Grande, al salone officina di di Via San Martino, sempre nell’ambito del Comune di Sant’Agnello. Oggi sabato 27 aprile 2019, alle 17.00 l’inaugurazione. La famiglia Prisco oggi è strutturata da due maestri meccanici e una commercialista , il mestiere, ma più che altro, la passione la hanno ereditata dal padre, come anche quella per le auto d’epoca e per la bici. I Fordisti della penisola hanno sempre un punto di riferimento specifico, per nuovi acquisti e consigli per l’usato, oltre che per riparazioni professionali.