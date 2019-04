ANTEPRIMA – Traffico in Costiera Amalfitana, le associazioni dicono basta: inviata la petizione al Prefetto

Il Coordinamento Associazioni Costiera Amalfitana ha inviato le firme della petizione sullo stop ai bus sulla Statale 163 al Prefetto.Dopo aver raccolto 9200 firme, tutte le associazioni si sono espresse all’unanimità per inviare la petizione promossa su Change.org al Prefetto di Salerno Francesco Russo, alla Regione Campania, il Ministero dei Trasporti, agli organi competenti e tutti gli enti.

Il traffico in Costiera è diventato insostenibile, solo oggi ci sono stati disagi ovunque, in special modo da Minori a Ravello, dove anche le ambulanze hanno incontrato difficoltà. Le associazioni quindi hanno deciso di presentare i documenti con le firme raccolte fino ad ora, preavvisando il Prefetto di questa decisione. La petizione intanto resterà online per raggiungere l’obiettivo fissato dai promotori.

Intanto Andrea Cretella dal proprio profilo Facebook ha pubblicato un post con riferimento alla decisione che sarà presa dal Prefetto, Francesco Russo: