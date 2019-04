ANTEPRIMA – Ravello: Smarrito bimbo di 9 anni in Villa Rufolo, ritrovato al bivio dalla polizia municipale

Ravello, Costiera Amalfitana. Davide, un bambino di 9 anni, si era smarrito in Villa Rufolo. A seguito della segnalazione di un passante, i vigili hanno trovato Davide al bivio di Ravello-Scala. Grazie al suo cellulare, privo però di sim, l’Agente Di Pasquale e l’ausiliare alla viabilità Amatruda sono riusciti a mettersi in contatto con i genitori, che lo stavano cercando disperatamente in piazza Duomo, gremita oggi di turisti. Per loro solo tanta paura per questo spiacevole episodio, conclusosi però bene grazie al pronto intervento del Comando di Polizia Municipale di Ravello, guidato dal Comandante Giuseppe De Stefano. Gli agenti della Polizia Municipale stanno indagando su quanto accaduto.