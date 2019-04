ANTEPRIMA – Maiori, project financing Istituto via De Jusola: nessun partecipante alla gara d’appalto

Costiera Amalfitana. Tra accelerate e frenate, il project financing dell’Istituto scolastico in via De Jusola a Maiori sembra non diventare mai realtà. Ultima notizia che abbiamo recepito è che non si è presentato nessuno al bando di gara che era stato indetto dall’ufficio area tecnica del comune di Maiori, “per l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto la concessione per demolizione e ricostruzione del complesso scolastico” in questione, il tutto con l’apporto di capitali privati.

Il project financing non ha trovato nessun partecipante alla gara d’appalto: è stata indetta, quindi, una proroga di 30 giorni, oltre la quale poi i lavori dovrebbero essere assegnati alla Gemar. Nella determina a contrarre dello scorso 9 gennaio 2019, infatti, promotore del progetto è stata nominata a luglio la G.E.M.A.R. S.p.A. di Piano di Sorrento, e l’importo complessivo dei lavori previsto dal quadro economico, ammonta ad € 8.035.004,19: il piano di investimento per l’opera, prevede la concessione di un “contributo prezzo” da parte del comune di Maiori pari a € 3.150.000, mentre sarà a carico della società che si aggiudicherà l’appalto la restante parte del costo di realizzazione.

E’ stato nell’ottobre dello scorso anno, quando le madri protestarono per le crepe nelle classi del secondo piano, che il sindaco Antonio Capone ritornò sul project financing della nuova scuola, lanciato durante l’estate. In autunno quei giorni sentimmo il consigliere di opposizione Valentino Fiorillo, che in quell’occasione parlò della perdita del treno dei finanziamenti regionali per la messa in sicurezza delle scuole, con i fondi per l’edilizia scolastica: fu proprio la candidatura di tale opera con project financing, che decretò l’esclusione da questi finanziamenti.

Il sindaco Capone, a luglio scorso, si era così espresso in merito al progetto: “Negli ultimi tre anni, io ed i componenti della mia amministrazione, abbiamo fatto convergere tutti i nostri sforzi sulla progettazione di un’opera fondamentale per le future generazioni”.