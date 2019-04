Anteprima. Il M5S Praiano mobilita il Consiglio Regionale sul traffico in Costiera Amalfitana. Interviene la senatrice Gaudiano

Questa mattina su nostra segnalazione, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e Tommaso Malerba, hanno inviato al Presidente della III Commissione (Turismo), Nicola Marrazzo del PD, una richiesta di audizione per problematiche inerenti il traffico in Costiera Amalfitana.

Come accade ogni anno, già a partire dalla stagione primaverile, il traffico sulla statale 163 della Costiera Amalfitana diviene insostenibile per i residenti, per la fruizione turistica e per le attività commerciali.

Le condizioni di invivibilità e di disagio, come si apprende da fonti di stampa, sono all’ordine del giorno. Senza contare l’impatto derivante dalle emissioni inquinanti non sottoposte a controlli da parte di nessun ente. Incidenti stradali, all’ordine del giorno, completano un quadro drammatico, determinando uno stato di continuo pericolo lungo tutto il tratto dell’arteria in questione.

M5S Praiano

Aggiornamento della senatrice Felicia Gaudiano

Ecco cosa afferma la senatrice Gaudiano sulla vicenda: