ANTEPRIMA – Furore, elezioni comunali: ecco i numeri delle liste. Marchese: “Basta ragionare con vecchi schemi. Anche il vice sarà donna”

Furore, Costiera amalfitana . La commissione elettorale circondariale di Amalfi ha sorteggiato i numeri delle liste, che si sfideranno nel comune di Furore: a “Insieme per Furore” con candidato sindaco Giovanni Milo tocca il numero 1, mentre la numero 2 sarà “Furore nelle tue mani” con candidata sindaca Antonella Marchese. Proprio la giovane e brillante candidata, parla della propria proposta politica a Positanonews. “Basta ragionare con vecchi schemi. Ho un gruppo nuovo della politica, abbiamo voglia e entusiasmo di fare. Per il ruolo di vice, concordemente con il gruppo, con cui condivido ogni scelta, si punterà du un’altra validissima Donna”. è stata concordata con il gruppo, che ha le idee chiare” – spiega la Marchese. A breve, novità clamorose saranno pubblicate su Positanonews, intanto rendiamo noto il programma del gruppo politico, diffuso in queste ore attraverso i social.

LA POLITICA È BELLA!

La politica è la forma più alta dell’etica cristiana.

Amministrare un paese è l’impegno più nobile e gratificante.

Siamo un gruppo di amici carichi di entusiasmo e di buona volontà.

Condividiamo un progetto di rilancio economico e sociale del nostro paese,

pronti ad impegnarci per poterlo realizzare.

Vogliamo misurarci per tradurre in realtà le nostre idee, confrontarci con i

cittadini, ascoltare i loro suggerimenti, cercare il confronto, seminare e

alimentare speranza nei cuori e nelle coscienze.

Siamo disposti a lavorare impegnandoci e supportandoci l’un l’altro,

mettendo a disposizione tutte le nostre capacità professionali ed esperienziali.

Combatteremo i pregiudizi, gli scetticismi, i pessimismi.

Semineremo entusiasmo a piene mani, spirito collaborativo e partecipativo.

Saremo uniti e solidali, forti e rassicuranti, leali e trasparenti, aperti ed

accoglienti.

Isoleremo gli “scoraggiatori” e gli indolenti, i pavidi e miscredenti per fare del

nostro paese un luogo sempre più ospitale, bello ed attraente.

Caro Amico!

Abbiamo bisogno di te. Aiutaci ad attuare il nostro progetto per il rilancio ed

il futuro della nostra comunità.

FURORE E’ NELLE TUE MANI!

LA NOSTRA AGENDA

“Le cose da fare”

Siamo convinti che la politica parte dalle idee, prosegue con l’elaborazione di

un programma e culmina in precise azioni, nel rispetto delle forme e dei

tempi imposti dalla legge.

Il primo requisito richiesto ad un Amministratore Comunale è proprio la

capacità di produrre idee, possibilmente geniali, per promuovere lo sviluppo

di qualità del proprio paese.

Chi si limita a indicare problemi senza prospettare soluzioni diventa il primo,

grande problema!

Questa tornata elettorale rappresenta un appuntamento storico della nostra

comunità. Ereditiamo un patrimonio di notevole spessore culturale e

dobbiamo essere attenti.

1. RIORGANIZZAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA

La macchina amministrativa va necessariamente riorganizzata, specie in

seguito ai due recenti congedi della’unica unità di Polizia Locale Raffaele

Porpora e del geometra Mario Amodio.

Per la copertura di entrambi i posti, dopo aver attivato come per legge la

mobilità, si dovranno espletare regolari concorsi pubblici. Nelle more

potranno essere stipulate due distinte convenzioni con unità di personale dei

comuni limitrofi.

Per un servizio di vigilanza al passo con le mutate esigenze del nostro paese è

consigliabile l’assunzione a tempo determinato di un vigile estivo che possa

meglio regolamentare il traffico e sanzionare ogni eventuale abuso.

Per la riorganizzazione dell’area tecnica, punteremo ad incorporare due figure

complementari, di cui una dovrà avere comprovate competenze in materia di

ambiente, sempre più delicata e complessa.

2. AMBIENTE: PROSSIMO STEP: ABBATTIMENTO DEI

COSTI. CREAZIONE DEL SUB-AMBITO.

La legge regionale n. 14 del 2016 obbliga all’associazione del servizio di

raccolta dei rifiuti; istituisce gli ambiti territoriali ottimali e dà facoltà ai

Comuni di organizzarsi in sub- ambiti per territori contigui ed omogenei, al

fine di conseguire l’efficienza e ridurre così significativamente i costi.

Dobbiamo proseguire sulla via della cooperazione con i Comuni viciniori già

tentata e intrapresa.

Negli ultimi anni, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di

Furore, grazie al nuovo contratto d’appalto stipulato è migliorato in termini di

qualità, essendo stato ampliato e ristrutturato.

Siamo giunti alla percentuale di raccolta differenziata del 70 %.

La nota dolente resta i costi, anche se è noto a tutti l’aumento esponenziale

dei prezzi da parte delle aziende di conferimento, responsabile di aver

annullato gli sforzi posti in essere. In alcuni casi ci sono stati aumenti di oltre

il 30 % annuo.

Altro causa di difficoltà non trascurabile è la vastità del territorio Furorese,

sparso e solcato da stradine e pendii, il che rende l’organizzazione della

raccolta più ardua e dispendiosa.

Va comunque rammentato che la riorganizzazione del servizio è stato

allargato anche il taglio dell’erba, che in passato veniva svolto all’inizio di ogni

estate mediante distinto affidamento ad altra ditta, finanziato con l’imposta

di soggiorno.

Ad ogni buon conto, considerate le dimensioni del territorio comunale non

escludiamo di impegnare una porzione dell’imposta di soggiorno per

intensificare la pulizia dei sentieri e delle stradine pedonali più impervie,

molte delle quali sono peraltro malmesse e a rischio crollo.

Va aggiunto che la raccolta differenziata non viene fatta in modo impeccabile

dall’utenza e tante sono le impurità contestate dalle piattaforme all’atto dei

conferimenti.

Pertanto bisogna insistere in controlli e sulla sensibilizzazione dei cittadini,

anche attraverso periodici appuntamenti di quartiere.

Al riguardo, le buste codificate sono un valido strumento cui ricorreremo.

Fino a questo momento sono mancate, nostro malgrado, le risorse per

acquistarle. Si è ritenuto più urgente investire sulle telecamere e sull’isola

ecologica mobile, interventi che hanno garantito un decoroso e ordinato

deposito temporaneo nei punti soggetti ad abbandoni selvaggi.

Inoltre, per migliorare la circolazione delle informazioni e responsabilizzare il

cittadino, creeremo un Numero Verde e uno Sportello Ambiente, con la

funzione di ricevere segnalazioni di problemi e disservizi.

Divulgheremo meglio l’applicazione “Junker” messa a punto e offertaci dal

Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

3. GOVERNO DEL TERRITORIO

Il furorese ha bisogno di sentirsi in un paese.

Per aumentare il senso di appartenenza del corpo sociale, Furore ha bisogno

delle componenti tipiche di una comunità, i collanti di un territorio: nuove

arterie, piazze e parcheggi.

Siamo consapevoli che va migliorata l’armatura territoriale perché siamo un

paese sparso, bisognevole di elementi che leghino, che raggruppino, che

amalgamino e che educhino alla condivisione.

Lo strumento normativo deputato a disciplinare l’uso del territorio e le sue

trasformazioni si designa tecnicamente PUC. Si tratta di un atto complesso,

obbligatorio, formato da una parte grafica e una normativa.

La mancata adozione del Piano regolatore da parte dell’Amministrazione

Ferraioli è stata una scelta, non una negligenza. Dotarsi di un piano nei primi

anni avrebbe comportato riprodurre vincoli e limiti derivanti dalla Legge

Piano dell’87 e, dunque, si sarebbe tradotto in una limitazione drastica

dell’edilizia privata destinata al terziario.

Il PUC del Comune di Furore in ogni caso caso è in fase di

ultimazione.

Sarà nostra cura e impegno accelerarne il completamento, certi che è

indispensabile per la programmazione e realizzazione di quello che a Furore

manca: un centro e aree di sosta per auto.

Vincoli ambientali e paesaggistici permettendo, cui un Piano Regolatore

comunale deve per legge soggiacere e conformarsi, nel breve periodo

intenderemo dedicarci alla progettazione di parcheggi, sfruttando la c.d.

urbanistica negoziata nelle sue innumerevole forme, tutte comunque fondate

su un medesimo nucleo: l’accordo tra pubblico e privato.

Non ricorreremo agli espropri, ma stimoleremo la collaborazione tra l’Ente e

il cittadino, che verrà motivato con la prospettiva di un ritorno economico .

Lo scambio sarà equo e giovevole per tutti. Detto in altri termini, il privato

proprietario potrà mettere a rendita un bene attualmente infruttifero, l’Ente

pubblico acquisterà spazio per dare servizi quanto vitali e sopperire nel

contempo alla cronica carenza di risorse che da sempre lo vulnera.

Le tecniche normative da poter impiegare sono sempre più affinate. Si pensi

alla “Finanza di Progetto”, che ripaga il privato costruttore di un’opera

qualificata pubblica, nel senso che è inserita nel programma delle opere

pubbliche, concedendo al privato costruttore, oltre all’autorizzazione a farla,

la gestione dell’opera per un periodo rapportato alle spese sostenute. In tal

modo è stato realizzato l’impianto di Zip Line a Via Aldo Moro, di prossima

inaugurazione.

Riteniamo che i luoghi ideali per la realizzazione dei parcheggi sono le non

poche cave dismesse che costellano il territorio di Furore. Pertanto

appronteremo un apposito strumento, denominato “Piano Cave”, che attui e

dettagli il redigendo Piano Regolatore Comunale.

La conversione della Cava di Via Mola in area di sosta per esempio

consentirebbe nell’immediato il decongestionamento dalle auto che si

affastellano nel centro del paese e successivamente, la trasformazione

dell’attuale parcheggio in piazza. In un secondo step si potrà mettere mano ad

una saldatura tra le due zone con una galleria pedonale interrata che

congiunga le due strutture.

Altro impegno che assumiamo è l’allargamento delle strade interne laddove

possibile.

4. TRASPORTI E VIABILITA’

Il trasporto pubblico, specialmente d’estate, con il picco di presenze

turistiche, è largamente insufficiente.

Da anni il Comune di Furore protesta per un’implementazione delle linee

Sita e si industria demandando l’organizzazione di servizio complementare

all’associazione Pro Loco.

Crediamo che meglio e di più si possa e si deve fare.

Il Comune deve istituire un servizio proprio che garantisca il collegamento

con il mare di cittadini e turisti e selezioni la migliore offerta del mercato cui

conviene rivolgerci. Il servizio di trasporto su gomma ideale dovrebbe

articolarsi in tal modo:

– Una linea interna per la zona collinare, a servizio delle strade interne;

– Una linea dedicata alla statale, che giunga a Marina di Praia e, laddove

autorizzata dall’Autorità competente (Regione), ad Amalfi, badando a

non sovrapporsi alla Sita.

Altra possibilità su cui intendiamo puntare sono le Vie del Mare, sia dal

Fiordo sia da Marina di Praia. Il nostro intento è favorire l’accesso da mare e

contenere il traffico stradale, sempre più esplosivo e selvaggio, specie d’estate

sul tratto della Statale 163 in località Fiordo.

Rammentiamo che l’Amministrazione Comunale ha ancora licenze per

attività di noleggio con conducente da assegnare, rimaste vacanti in seguito

all’ultima gara espletata. Queste possibilità, oltre a costituire nuove

opportunità di lavoro, migliorerebbero i servizi di trasporto del territorio.

5. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO. PROMOZIONE

DELLA SENTIERISTICA. CREAZIONE DELLE “VIE DEL

FIORDO”.

Il territorio va curato, la bellezza che lo ammanta difesa. L’imposta di

soggiorno e le sanzioni ambientali sono una risorsa imprescindibile per

migliorare l’arredo urbano. L’impiego in tal senso sarà privilegiato.

Certo non sarà mai una copertura sufficiente per tutti gli interventi che

occorrono!

È nostra intenzione puntare seriamente sui fondi comunitari, opportunità da

non farci sfuggire. Dobbiamo dar vita ad un ufficio comunale o

sovracomunale, teso adintercettare e lavorare a nuovi bandi e fondi statali

disponibili.

Uno dei gap da superare infatti è la carenza di personale esperto di questo

interessante mondo e con il tempo a disposizione per dedicarsi.

Il Gruppo di Azione Locale, società mista cui Furore ha aderito, è stata

l’occasione per prendere confidenza con questa interessantissima materia,

fonte di una miriade di opportunità, sopratutto per le nuove imprese di

giovanili. Al tempo stesso, ha favorito il confronto con professionisti che

hanno maturato esperienze in questo campo.

6. SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI

PROTEZIONE CIVILE

Altra esigenza cui dover ovviare è un’equipe di protezione civile. La soluzione

più pratica e intelligente, oltre che sostenibile, è ricorrere alla associazioni che

operano sul territorio, favorendo la costituzione di un presidio locale.

7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E

IMMOBILIARE ESISTENTE. RISOLUZIONE DELLA

PROBLEMATICA DEL PERICOLO CADUTA MASSI DEL

FIORDO E GESTIONE DEL ECO-MUSEO.

Il Comune di Furore gode di un patrimonio di beni immobili da non

sottovalutare. Oltre ai locali sottostanti la Casa Comunale, negli anni ’80

vennero rilevati e sapientemente ristrutturati le casupole del Fiordo.

I locali commerciali di Via Mola con la realizzazione di nuove aree di sosta,

riceveranno una diretta ed immediata valorizzazione.

Per quanto concerne il complesso immobiliare del Fiordo, il gruppo “Furore

nelle tue Mani” si augura che, superato a stretto giro il problema della caduta

massi lato Conca, sia gestito da realtà economiche emergenti adeguate a fare

giustizia ad un luogo incantevole e unico.

LA RIAPERTURA DEL FIORDO COSTITUISCE LA PRIORITÀ

DELLE PRIORITÀ.

8. SERVIZI PER IL TURISTA.

La Pro Loco e le altre associazioni presenti a Furore sono preziosi strumenti

dello sviluppo turistico. Noi vogliamo che le loro anime siano tutti i cittadini,

sopratutto gli operatori turistici.

Altri strumenti su cui investire, in un mondo sempre più tecnologico, sono un

nuovo design del sito istituzionale, rendendolo multilingue e più accessibile,

nonché la realizzazione di un’app per smartphone, dedicata al turista, che

racconti Furore e lo guidi alla scoperta delle sue bellezze.

9. EVENTI

Il filone dell’offerta turistica saranno le “esperienze” che solo Furore può

proporre, al fine di attrare ed intrigare più di quanto possa fare un altro paese.

Gli eventi in cui profonderemo le nostre energie avranno una forte carica

identitaria; devono generare un’associazione mentale: cioè devono accendere

in chi le vivràl’immagine- ricordo-emozione di Furore.

Oltre al Premio di Giornalismo, alla Coppa Primavera, al Palio delle

Botti, Tuffi dalle Grandi Altezze Mar Meeting, diventati irrinunciabili

appuntamenti fissi e con forte carica identitaria, teniamo anche ad allestire

rassegne gastronomiche che dilettino e promuovano i nostri sapori e

di riflesso i nostri luoghi. “Addolciamoci” tenuta questa primavera è

stato un ottimo esordio. Il cibo ha indiscutibilmente un valore

culturale: in esso sopravvivono tradizioni, credenze popolari, tecniche

antiche!

Riempiremo i mesi e le giornate vuote. Noi vogliamo stare e far stare insieme,

sempre e in ogni modo! Incontrarsi ha un valore. Il nome a cui pensiamo è

“A Furor di Popolo”, adattissimo per un evento di tal sorta. all’insegna della

qualità e del sano divertimento.

10. POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI. DIALOGO CON LE

NUOVE GENERAZIONI ATTRAVERSO IL FORUM DEI

GIOVANI.

Il Forum dei Giovani è stato un esperimento positivo.

È stato un luogo di democrazia! Non si è mai interrotto il contatto con i

giovani, che sono stati ascoltati, cercati, talvolta rincorsi e trascinati in un

momento loro.

Le maglie distintive offerte con il logo scelto hanno rafforzato il legame. Gli

eventi organizzati poi hanno contribuito ad unire e a divertire nello stesso

momento. I giovani attraverso il Forum hanno avuto un preciso canale di

espressione e manifestazione della loro volontà. Continueremo su questa via

perché è ovvio che le generazioni che avanzano sono i futuri cittadini del

mondo.

Insomma I Furoresi hanno un forte bisogno di spazi di interazione sociale.

Intenderemo attivare anche uno Sportello Amico per disabilità e terza età

che sia di ascolto e supporto per le esigenze di tutti.

L’edificio dell’ex asilo, denominato Centro Sociale Maria Cillis, dovrebbe

essere impiegato per servizi di tal sorta.

La Sala polifunzionale “Federico Fellini” dovrà a nostro avviso essere

ulteriormente utilizzata per corsi di formazione, incontri con gli albergatori e

per un maggiore coordinamento dell’offerta turistica.

Organizzeremo laboratori estivi che intrattengano i piccoli di Furore: mini-

club che occuperanno i bambini tutta l’estate, offrendo un servizio a genitori

che lavorano e a turisti con prole.

Un’altra lacuna da colmare riguarda la mancanza di un ufficio stampa , idonea

a fare da centro di coordinamento delle attività di comunicazione e

promozione del nostro territorio.

Altro impegno sarà l’istituzione di un’edicola comunale.

Intenderemo orientare le scelte del Piano di Zona Cava dei Tirreni – Costa

d’Amalfi verso obiettivi e bisogni emergenti come l’assistenza domiciliare ai

disabili e agli anziani.

11. PROMOZIONE DELL’ARTE. PROSECUZIONE DELLA

TRADIZIONE DEI “MURI IN CERCA D’AUTORI” .

Il Paese dipinto deve continuare ad essere l’inebriante profusione di colori

che, esaltati dalla luce che invade ogni angolo di questo paradiso, hanno reso

il paese che non c’è famoso in tutto il mondo. La bellezza rinfranca ed eleva

lo spirito. Assume per noi un valore importante.

A tal proposito prevedremo un’apposita figura, deputata a difenderla ed a

promuoverla, puntualmente disciplinata in un apposito regolamento: Il Tutore

della Bellezza.

Ugualmente proficuo sarà l’istituzione di una Film – Commition quale

mezzo di stimolo e di supporto alla produzione cinematografica, televisiva e

giornalistica.

12. INFANZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE.

Riteniamo che l’edificio della Scuola Elementare Vincenzo Florio richieda

una profonda ristrutturazione, tale da renderla un ambiente moderno e

confortevole.

Ha bisogno per esempio di un impianto di riscaldamento nuovo ed efficiente,

di lavagne digitali, ancor più utili in una realtà che consta di due pluriclassi.

Focalizzeremo sempre l’attenzione sui bandi che non di rado vengono

pubblicati. In ogni caso, destineremo ogni anno una quota delle risorse locali

disponibili per migliorare l’ambiente dei nostri piccoli. Apriremo un dialogo

costante con la Direzione, i rappresentanti d’istituto e le rappresentanti di

classi dove valutare e analizzare tutte le problematiche a cui l’Ente Comunale

potrà e dovrà porre rimedio. Conta la collaborazione e lo spirito propositivo

e costruttivo per il rilevamento dei problemi.

LA SQUADRA DI GOVERNO

1. MARCHESE ANTONELLA

2. CAVALIERE EGIDIO

3. CRISCUOLO VITTORIA

4. CUCCURULLO ANTONIO

5. CUOMO LUCIA

6. CUOMO NADIA

7. FERRAIOLI DOMENICO UMBERTO

8. FERRARA GENNARO

9. GENTILE FABIO

10. PORPORA FELICE

11. SANTINELLI VINCENZO