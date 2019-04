ANTEPRIMA – Furore, il 23 aprile consiglio comunale: si ufficializza la candidatura a sindaco di Antonella Marchese

Il 23 aprile ci sarà un consiglio comunale a Furore, dove Antonella Marchese verrà designata ufficialmente candidato sindaco, dopo mezzo secolo di guida di Raffaele Ferraioli. L’ormai ex primo cittadino, aveva già fatto sapere di non voler più concorrere per queste amministrative, nonostante l’opportunità di essere eletto per il terzo mandato consecutivo: la scelta è andata sulla 25enne, già assessore con deleghe all’ambiente, alla cultura e le politiche giovanili, un anno fa laureata in Giurisprudenza a pieni voti, che sarà il candidato sindaco donna più giovane nella storia della Costiera Amalfitana.