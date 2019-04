ANTEPRIMA – Costiera Amalfitana, traffico: Michele Cammarano (M5S) sente il Prefetto e porta la questione in Parlamento

Michele Cammarano del Movimento Cinque Stelle oggi ha sentito il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, sulla vicenda traffico sulla Statale Amalfitana 163 e la porta in Parlamento. I pentastellati hanno incontrato dirigenti dell’ANAS. “Abbiamo appena incontrato a Roma insieme al mio collega in Regione Tommaso Malerba e la Senatrice Felicia Gaudiano alcuni dirigenti dell’ANAS – scrive il Consigliere regionale – competenti per territorio per comprendere meglio le problematiche relative alla statale 163 della Costiera Amalfitana.

Ogni anno il problema del traffico diventa sempre più grave e urgono soluzioni condivise dai territori per pianificare a lungo termine un nuovo modello di mobilità sostenibile. In questo percorso il ruolo dei sindaci è fondamentale per disegnare nuove regole che tengano conto di tutti gli interessi coinvolti. Le periodiche ordinanze stagionali da questo punto di vista servono solo a nascondere un’emergenza che non può più essere ignorata.”