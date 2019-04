Anche a Meta la Giornata del Mare e della Cultura Marina

Comunicato stampa

Giornata del Mare e della Cultura Marina, 11 aprile 2019

META: Martedì 9 e giovedì 11 aprile, su iniziativa del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Meta e de La Grande Onda, in collaborazione con l’I.C. Buonocore – Fienga, anche Meta si unirà alle tante manifestazioni messe in campo su territorio nazionale per celebrare la Giornata del Mare e della Cultura Marina.

Recentemente introdotta dal Nuovo Codice della Nautica approvato dal Consiglio dei Ministri, la Giornata del Mare e della Cultura Marina nasce per formare nuove generazioni di cittadini consapevoli del valore che il mare riveste nella cultura e nell’economia italiana, al fine di accrescere la consapevolezza del mare quale risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. A tale scopo, le Capitanerie di Porto presenti sul territorio nazionale – di concerto con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado – sono invitati a proporre iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare e a preservare le tradizioni marinaresche, organizzando manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri ed attività per ragazzi e famiglie, attraverso specifici progetti di informazione, formazione, divertimento, approfondimento, rispetto e consapevolezza della risorsa Mare. La scelta della data, l’11 aprile non è casuale ma ricade nell’anniversario del tragico naufragio della super-petroliera Haven, avvenuto nel 1991 nel tratto di mare dinanzi alla città di Genova, con drammatiche conseguenze, sia in termini di vite umane sia per il disastro ecologico che ne derivò.

Ricco ed interessante il calendario di eventi proposti dagli organizzatori per la manifestazione che gode del patrocinio della Città di Meta: si inizia il 9 aprile, presso l’Istituto Comprensivo Buonocore- Fienga: nell’Aula Magna dell’Istituto, il Luogotente Marco Caputo – Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Meta – incontrerà le scolaresche: a beneficio degli studenti metesi, una interessante conversazione sulle attività di tutela del mare messe in campo dalla Capitaneria di Porto e sulle più attuali tematiche riguardanti l’inquinamento marino.

L’11 aprile invece il litorale metese e La Passeggiata dei Naviganti, grazie alla preziosa collaborazione ed ospitalità offerta dal Consorzio Terra del Mare, diventeranno un spazio dedicato a laboratori interattivi e ad attività didattiche: straordinaria è la sinergia e la partecipazione delle tante associazioni che hanno aderito alla manifestazione, unite dal comune intento di formare nuove generazioni di cittadini appassionati e consapevoli: basti citare la presenza di Legambiente – la cui referente Giusiana Russo proporrà ai partecipanti un monitoraggio sul beach litter – e di Marevivo Delegazione Sorrento – Penisola Sorrentina, che illustrerà le attività messe in campo per la tutela degli arenili e dei fondali marini della penisola. Tra le attività previste anche un laboratorio didattico sulla biodegradabilità dei saponi- a cura di Cleprin Chimica Italiana e la visita al cantiere di Alimuri dove Michele Cafiero e gli Amici del mare di Meta, illustreranno i segreti dell’antico e nobile mestiere dei maestri d’ascia. Grazie alla disponibilità di Eugenia Di Leva e del Collettivo A.A.A, un pannello dipinto dall’artista Peppe Bianco sarà completato dai partecipanti con elementi a soggetto marino per essere donato alla sede metese dell’Ufficio Locale Marittimo, recentemente aperto a Meta.

Si termina con una merenda pane&olio, offerta ai partecipanti dal Consorzio Terra del Mare.

Atteso il Comandante del Compartimento Marittimo della Capitaneria di Porto di Castellammare,

C. F. Ivan Savarese.

Per l’occasione sarà visitabile la storica sede di Via Municipio della Casina dei Capitani.

Di seguito il programma completo delle attività, che potrebbe subire variazioni in caso di avverse condizioni meteo.

Giornata del Mare e della Cultura Marina, 9/11 aprile 2019

PROGRAMMA

9 aprile ore 9.30, Istituto Comprensivo M. Buonocore – A. Fienga

Saluti del Sindaco di Meta Giuseppe Tito, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Angela Aiello, della Dirigente Scolastica Ester Miccolupi e della Fondatrice de La Grande Onda Laura Cuomo.

Luogotenente Marco Caputo, Comandante del Porto di Meta:

Incontro didattico educativo in materia ambientale.

11 aprile ore 9.30 /12.30, presso il litorale metese

PERCORSO DI DIDATTICA AMBIENTALE

Ore 9.00 Raduno delle scolaresche presso il piazzale della Marina di Meta

Lido Meta Mare: Collettivo A.A.A: accoglienza delle classi e composizione di un pannello artistico a tema marino, con performance dal vivo di Sara Giusto.

Incontro con Marevivo delegazione Sorrento Penisola Sorrentina: videoproiezione filmati sul mare e sulle attività dell’Associazione.

Lido Marinella: Associazione Fotografi Naturalisti, Mostra fotografica a tema marino.

Metart, Mostra di oggettistica artistica, realizzata con materiali di riciclo o restituiti dal mare.

Spiaggia e scogliera: Legambiente – Catalogazione, monitoraggio scientifico ed indagine beach litter, attività didattica a cura della Dott.ssa Giusiana Russo

Antico Monazero di Alimuri: Le attività dei cantieri navali di Alimuri, incontro con il Maestro d’ascia Michele Cafiero e con gli Amici del Mare–Meta.

Lido Golden Beach: Cleprin Chimica Italiana: Dimostrazione didattica sui saponi biodegradabili.

Ore 12.30: Conclusione percorso con merenda pane&olio, offerta dal Consorzio Terra del Mare.

Le attività sono state rese possibili grazie alla partecipazione di Legambiente, Marevivo Delegazione Sorrento -Penisola Sorrentina, Consorzio Terra del Mare Penisola Sorrentina, Amici del Mare Meta, Cleprin Chimica Italiana, Associazione Fotografi Naturalisti, Collettivo A.A.A. e Metart

Per l’occasione sarà visitabile la storica Casina dei Capitani (ore 9.30 ore 13)

Si ringraziano per la disponibilità Eugenia di Leva, il maestro di pittura Peppe Bianco

ed il maestro d’ascia Michele Cafiero