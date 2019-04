Anche la Salernitana ricorda Mario Landi 17enne morto sulla Salerno Avellino

Sono ore di dolore e angoscia in quattro comunità colpite dalla tragedia avvenuta ieri sera sul raccordo Salerno – Avellino. Nell’incidente ha perso la vita il 17enne di Fisciano Mario Landi tifosissimo della Salernitana. L’incidente in cui Mario ha perso la vita si è verificato a pochi chilometri dall’uscita di Baronissi sud, in provincia di Salerno.

Una domenica delle palme tragica una Citroen con a bordo sei persone é sfuggita al controllo del guidatore all’uscita di una galleria e si è poi schiantata contro entrambi i guard-rail.

A causa del forte impatto il ragazzo é sbalzato fuori dall’automobile e avrebbe perso la vita sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Inutili quindi i soccorsi da parte della Solidarietà di Fisciano e del Punto di Baronissi soraggiunti immediatamente sul posto.

Ferite anche le altre cinque persone, una delle quali ricoverata in gravissime condizioni in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno. Sull’incidente indagano gli agenti della Polizia Stradale.