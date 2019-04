Traffico in Costa d’ Amalfi, ne parliamo ancora? E va bene cari lettori vi sarete stancati anche voi, ma l’argomento è sempre attuale . Sgombriamo ogni tipo di equivoco e di considerazione su Positanonews che anti bus turistici o anti NCC con queste foto postate su Facebook e chiariamo una volta per tutte che noi siamo contro il traffico che in Costiera amalfitana non ci permette di vivere, raggiungere Ravello da Positano in cinque ore non è civile , vedere ambulanze bloccate da Positano a Praiano o da Atrani a Minori non è accettabile, morire di traffico e smog è inconcepibile, avere un mostruoso nastro di acciaio in una zona tutelata dall’ UNESCO dove non ti fanno aprire neanche una finestra se non sei il padreterno, mentre si tollera questo permanente ammasso di veicoli, è assurdo. I lettori, non noi spesso bloccati in redazione a Piano di Sorrento o per mare a Positano, Capri o Massa Lubrense per far servizi o inchieste in tribunale fra Napoli e Salerno, ci mandano le foto dove capitano autobus di una certa ditta, gli NCC che si fermano in curva per far guardare il panorama ai turisti e quant’altro, ma ovviamente non è una categoria che è presa di mira, ma la vivibilità stessa del territorio. Attualmente le associazioni a cominciare da Macchia Mediterranea e Posidonia hanno raccolto nove mila firme per una petizione contro i grandi bus turistici e le deroghe ed i tpl della Regione Campania, oltre alla ZTL voluta da Daniele Milano, una scelta maturata dopo venti anni di considerazioni sul fatto che i grandi bus bloccano oggettivamente la Costiera più di tutti, ma non sono solo loro, perchè la loro stazza è eccessiva per le nostre curve, come il peso dei camion può essere troppo pesante per i ponti, insomma diciamo delle ovvietà che nonostante siano tali stanno incontrando grandi resistenze, gli autobus turistici hanno fatto un cartello, ma potrebbero farlo anche i camion , facciamoli passare sui ponti che crollano? Volevano tempo per organizzarsi? Nel 2005 i sindaci della Costiera amalfitana col Prefetto chiesero ai tour operator di adeguarsi entro quattro anni, di anni ne hanno avuto quattordici ( 14) , purtroppo qualche politico ha la memoria corta o fa finta di non ricordarsi, diamo altro tempo come diamo la possibilità ai camion di passare sui ponti a rischio poi se crolla pazienza? Va bene questa è l’ Italia. Intanto la polizia municipale, almeno a Positano, fa un lavoro enorme, multe e carri attrezzi, quindi qui da noi grosso modo la sosta viene rispettata, pure troppo, visto che a subirne siamo noi di Positano, mentre i bus turistici non vengono controllati più di tanto, per esempio nessuno si è preoccupato di multare l’autobus che va nella corsia opposta mentre si preoccupano di prendere l’auto del positanese che va a casa a mangiare. Diciamoci la verità non ci vuole la zingara per capire che se ci fosse la volontà politica la soluzione è sotto gli occhi, l’ordinanza del Prefetto? La petizione delle associazioni? E’ arrivata a 9.100 firme, siamo quasi alla soglia dei 10.000 e sembra che non sia servita a niente , nove mila e cento persone che ci hanno messo la faccia, ma continuiamo e non fermiamoci ( FIRMA QUI ) I sit in , le proteste, le interrogazioni parlamentari? Basta far rispettare la legge, multe per chi non rispetta il codice della strada, se superano la corsia , se si fermano già, visto che il divieto esiste anche di fermata, per intralcio al traffico non ne parliamo, e quando scassano muretti pubblici? Ne vogliamo parlare? Certo ci vorrebbe l’esercito, molto più semplice prendersela con le auto in divieto di sosta, anche di chi disperato le lascia lungo la Statale. I pedoni che rischiano di essere investiti o uccisi , come Pina Elefante ad Atrani . Ricordo un’autista di un bus di trasporto locale autorizzato dalla Regione Campania, quindi non SITA, ma la gente qui che ci sta a fare in mezzo alla strada e ci da fastidio? Forse a rifletterci bene la colpa è nostra che non ce ne andiamo da qui..