Anastasio annuncia le date del prossimo tour \"La fine del mondo\" estate 2019

A poche tappe dalla fine del tour primaverile di Anastasio, il rapper metese annuncia le date del prossimo tour “La fine del mondo” estate 2019, una ghiotta occasione per chi non ha avuto la possibilità di assistere ad un suo concerto nelle diverse città in cui si è esibito fino a questo momento.

Il tour è organizzato da Friends & Partners/Magellano Concerti ed i biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.

La prima tappa del tour estivo, tra le più attese, è quella del primo maggio a Roma. Gli altri appuntamenti sono per luglio ed agosto.

Per il mese di luglio sono 5 le date: il 9 al Summer Festival di Lucca, il 14 all’Home Festival di Venezia, il 19 al Giffoni Festival in provincia di Salerno, il 25 al Gruvillage di Grugliasco (provincia di Torino) ed il 27 all’Animenote Festival di Noci (provincia di Bari).

Per quanto riguarda il mese di agosto, Anastasio si esibirà in 2 occasione: il 3 al Beach Arena di Rimini ed il 20 all’Arena Summer di Soverato (provincia di Catanzaro).

Considerato il clamoroso successo ottenuto nel suo primo tour, registrando il pienone in tutte le strutture in cui ha dato libero sfogo al suo enorme talento, si consiglia di anticiparsi nell’acquisto dei biglietti.

Incredibile come il suo modo di scrivere ed interpretare i testi delle canzoni trasmetta grande passione nelle persone, giovani soprattutto, che nelle sue parole si riconoscono e traggono nuovi spunti e motivazioni.