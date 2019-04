Anastasio al Giffoni Film Festival, entusiamo a Meta

Da Meta sulla Costa di Sorrento alla notorietà nazionale Anastasio è il primo ospite musicale della 49esima edizione del Giffoni Film Festival.

In occasione de “La fine del mondo tour 2019” l’artista si esibirà il 19 luglio durante la 49esima edizione del Giffoni Film Festival in uno straordinario spettacolo live aperto al pubblico.

Dopo le tappe primaverili (ben 13 già sold out) del suo tour nei club, organizzato e prodotto da Friends & Partners/Magellano, con RTL 102.5 come media partner, il 19 luglio ANASTASIO sarà il primo talent musicale della 49esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana (SA) dal 19 al 27 luglio 2019.

Nel 2018 sono stati ben 21 i live che hanno riunito col Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni migliaia di giurati, giffoners, famiglie e pubblico in Piazza Lumière – da Ermal Meta a Max Gazzè, da Lodovica Comello a Benji&Fede, passando per Fabrizio Moro, Ultimo, Il Pagante, Enzo Avitabile e molti altri – e quest’anno Giffoni è pronto ad offrire un nuovo grande programma dei migliori talenti musicali.

E’ in piena lavorazione anche il programma della Masterclass Music&Radio, a cui hanno già aderito decine di giovani, e i tradizionali Meet The Stars riservati al pubblico, che l’anno scorso hanno totalizzato più di 8mila presenze.

Il primo singolo di Anastasio “La fine del mondo”, ha già conquistato la certificazione FIMI di Disco di Platino. Studente ventunenne, Marco Anastasio non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l’urgenza del periodo in cui viviamo attraverso una scrittura originale, fatta di rabbia e rime, che rappresenta un unicum della scena italiana.

“La fine del mondo”, prodotto da Don Joe, ha debuttato al 1° posto su iTunes, Apple Music e Spotify e al 1° posto della classifica Fimi/Gfk e fa parte del suo Ep appena pubblicato per Sony Music.