Amalfi. Uomo denunciato a piede libero per aver procurato un incendio mentre bruciava del fogliame

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato per danneggiamento a seguito di incendio, A.B. classe 1974 di Amalfi. L’uomo è stato fermato dai militari intorno alle 05.00 per aver provocato l’incendio di due ettari di vegetazione in località Pastena di Amalfi, mentre era intento a bruciare il fogliame raccolto dalla pulizia di un terrazzamento. Le fiamme, sfuggite dal suo controllo, avevano già attinto la vegetazione circostante e solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Maiori e dei Carabinieri si è evitato il peggio. L’uomo, condotto in caserma per le formalità di rito, ha provato invano a giustificarsi ma è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria.