Amalfi ringrazia Michele Cavaliere: il ricordo della comunità di Lone

Amalfi piange Michele Cavaliere, un uomo che tutti volevano bene. In particolare tutta la comunità di Lone è vicina alla famiglia per la dipartita di Matteo, tra questi Giuseppe Capuano che si esprime a nome di tutti:”Oggi è un giorno triste per il capoluogo della Costiera amalfitana, ci ha lasciati Michele Cavaliere, lo ricordiamo sempre pronto e disponibile, uomo buono e generoso. Ci aiutava sempre se eravamo in difficoltà ,era una persona sempre disponibile, se serviva la benzina era disposto a darla senza avere soldi in cambio, se c’era da aggiustare una vespa era presente, era persona umile e buona, sorridente, che aiutava tutto e tutti, vogliamo ricordarlo con affetto e ringraziarlo”. Così a Positanonews l’amico Giuseppe Capuano, originario di Atrani , già dipendente all’ufficio postale di Positano, a nome di tutti i residenti a Lone , il borgo che si trova nei pressi del bivio che porta ad Agerola, ma anche il parroco don Angelo a Ravello lo ha ricordato oggi “Era un convinto fedele, veniva sempre a messa.. ricordo con 5 minuti di ritardo, sempre con i suoi 5 minuti.. mi aveva chiamato qualche giorno fa perchè voleva confessarsi, ma gli ho detto che era cambiato il parroco .. Una persona buona” Anche ad Amalfi se chiedi tutti ne hanno un buon ricordo “Era molto socievole e disponibile”. Riposa in pace Michele