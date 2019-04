Da Amalfi, per Ravello fino a Minori. Traffico insostenibile questo 25 aprile, Decine di testimonianze in Costiera amalfitana fra le tante . Continua la nostra cronaca quotidiana di questo delirio

Sono il figlio del proprietario del hotel settebello e siamo costretti a respirare smog

Clacson all impazzata Vigili e e ausiliari fanno il possibile entro i limiti

E qualche volta capita che dobbiamo anche litigare con le persone che presi dal panico e dall esaurimento ci parcheggiano quasi dentro l’hotel

Una Festa della Liberazione ma non per il traffico dalla Costiera Amalfitana , traffico che c’è stato in particolare nella zona da Amalfi / Minori peggiorando verso sera con un traffico infernale verso Salerno per il rientro, con blocchi continui fino a Cetara e Vietri sul mare .

Con temperature che hanno sfiorato i 30 gradi, sono stati in tantissimi coloro che hanno raggiunto la Costiera per passare qualche ora di svago durante questa giornata di festa.

Ne ha approfittato sicuramente anche chi non si è riuscito a spostare nelle giornate di Pasqua e Pasquetta che, al contrario di oggi, sono state piovose e con mare in burrasca.

Se da una parte si registrano ancora incolonnamenti in direzione Amalfi, probabilmente da chi ha deciso di muoversi ora per raggiungere hotel e strutture ricettive per trascorrere questo ponte, dall’altro lato si registrano file e ritardi di percorrenza anche per più di trenta minuti in direzione Salerno.

Attualmente ci vogliono circa 15 minuti per percorrere il tratto di strada che separa Minori e Maiori mentre quasi quaranta minuti da Cetara per giungere a Salerno. Si tratta di una mole di traffico assurda, impensabile per la Costiera Amalfitana che sta vivendo giornate di caos stradale assurdo dalla giornata di Sabato Santo. Un altro serpentone lunghissimo da Maiori verso Tramonti e l’agro nocerino.

A cercare di alleggerire la situazione ed evitare l’incontro tra gli autobus in alcuni punti critici dell’Amalfitana sono gli ausiliari del traffico, posizionati a Castiglione di Ravello e a Minori, in zone in cui la carreggiate si restringe ulteriormente.

Come se non bastasse traffico da bollino rosso anche sulle autostrade A3 e sull’A2 del Mediterraneo e in corrispondenza dei relativi imbocchi.

Sicuramente la situazione traffico in Costiera Amalfitana non tenderà a migliorare nei prossimi giorni dato che è in vista anche il ponte del primo maggio e anche per i prossimi giorni si attende sole e caldo su tutta la Campania.

E il prossimo week end ed il primo maggio sarà ancora così…