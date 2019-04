Amalfi ragazza investita dallo scooter, sfiorata la tragedia. Delirio a Positano

Traffico pauroso oggi in Costiera Amalfitana, ambulanza bloccata a Positano verso Praiano dirotta per Sorrento da Castiglione di Ravello ad Atrani leambulanze fanno i salti mortali, la SITA salta tutti gli orari per i ritardi. As Amalfi una ragazza è stata investita da uno scooter guidato da u uomo del posto sulla sessantima questa sera alle sei verso il Gran Caffè mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ma non c’è da meravigliarsi a Positano un delirio di traffico mini incidenti causato dalle file e dallo stress non si contano da Salerno Prefetto e ANAS nicchia o da Napoli la Regione Campania se ne frega e i politici fanno solo chiacchiere. Ora anche altri giornali si rendono conto della gravità della situazione ma gli interessi sono tanti, anche se ci chiediamo chi è quel deficiente e che pensa che è suo interesse farsi file chilometriche, incidenti e caos..