Amalfi. Opportunità di formazione per 125 giovani con #Amalfi365, progetto inserito nell’ambito di Benessere Giovani. Il bando.

Opportunità di formazione per 125 giovani nei 5 laboratori di #Amalfi365. È stato emanato il bando per la partecipazione ai laboratori, inseriti nell’ambito del programma regionale Benessere Giovani, tutti mirati a formare operatori qualificati per il settore del turismo e dell’offerta di servizi al comparto che è base portante dell’economia locale. Da questo comparto d’eccellenza emergono i partner che hanno aderito al progetto, tra i quali NH Hotels e Azienda Agricola Salvatore Aceto, che promuoveranno anche degli stage formativi retribuiti alla fine dei laboratori.

#Amalfi365 vede impegnati oltre al Comune di Amalfi e le due aziende citate, l’associazione SoliEventi, associazione di promozione sociale Eurobridge, associazione teatrale Kaleidos, associazione San Michele e ASD Amalfi Coast Sport & More. Il progetto è stato realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea all’interno del Por Campania FSE 2014 – 2020.

Per aiutare giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, principalmente inoccupati che non lavorano né studiano e poi studenti under 35, ad accedere al mondo del lavoro sono stati attivati 5 differenti percorsi di formazione: acceleratore e incubatore di start-up, a cura dell’Azienda Agricola – Aceto Salvatore; percorso di promozione dell’offerta turistica a cura di NH Hotel Group; organizzazione di eventi sportivi, a cura della ASD Amalfi Coast Sport & More; “Alla riscoperta delle tradizioni” per la giusta conoscenza nella promozione e narrazione del territorio, a cura dell’associazione San Michele; accompagnatore turistico teatrale a cura dell’associazione teatrale Kaleidos.Per ogni laboratorio sono disponibili 25 posti e il percorso durerà 19 mesi. Prima ci sarà una parte di formazione, e poi, a seconda del tipo di corso scelto, ci sarà uno stage in azienda o una fase di accompagnamento alla creazione di lavoro autonomo.

È possibile accedere al bando di selezione per #Amalfi365 presentando la domanda, secondo il facsimile disponibile assieme al bando integrale sul sito del Comune di Amalfi all’indirizzo www.amalfi.gov.it all’albo pretorio, entro le ore 12.00 del 23 aprile 2019. L’istanza, con la scelta del laboratorio al quale si intende partecipare, andrà inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Comune di Amalfi, Largo Francesco Amodio, 84011 Amalfi”, consegnata a mano al protocollo del Comune o inviata a mezzo pec all’indirizzo amalfi@asmepec.it.