Amalfi, la Seven Seas Voyager dà il via alla stagione crocieristica

La nave da Crociera Seven Seas Voyager dà il via alla stagione crocieristica. Questa, proveniente da Civitavecchia e diretta a Gerusalemme, ha fatto capolino nelle acque di Amalfi con i suoi 700 passeggeri. 42,630 Tonnellate di stazza, batte bandiera delle Bahamas, Owner(NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Operator(RSSC) Regent Seven Seas Cruises. Tra le navi più lussuose al mondo con tutte le cabine dotate di balcone e all inclusive. Progettata, costruita e allestita presso i Cantieri T.Mariotti di La Spezia, tutta italiana quindi, motivo per cui la guarderemo col sentimento made in Italy. Tra le prossime tappe che toccherà ci sono Catania, poi Valletta a Malta, Atene in Grecia, Efeso in Turchia, Rodi sempre in Grecia e Limassol a Cipro. Dovrebbe arrivare il prossimo 26 aprile in Israele, a Tel Aviv.

Ma sono tante altre le navi da crociera che si attendono nelle acque della Costiera Amalfitana. Già la prossima settimana, infatti, dovrebbero farsi vedere la Seven Seas Explorer, la Seven Seas Navigator, l’Azamara Pursuit e tra qualche giorno la Scenic Eclipse. Noi cercheremo sempre di tenervi aggiornati sugli sbarchi.