Amalfi. Incidente sull’ex statale 366, nei pressi del cimitero di Vettica. Autovettura con a bordo dei turisti si ribalta

Amalfi. Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 16.00, si è registrato un incidente stradale lungo l’ex statale 366, nei pressi del cimitero di Vettica. Un’auto con a bordo dei turisti si è improvvisamente ribaltata andando a bloccare il traffico. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, gli agenti della polizia municipale di Amalfi, i carabinieri ed il personale del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimettere il veicolo in posizione per poi rimuoverlo e liberare la sede stradale che è rimasta bloccata per circa mezz’ora. Fortunatamente illese le persone che erano a bordo della piccola utilitaria che sono state comunque trasportate presso il vicino ospedale di Castiglione di Ravello per essere sottoposti agli accertamenti del caso. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all’incidente.