Amalfi: Hotel Saraceno. Fatti i lavori per la sicurezza? L’interrogazione di Antonio de Luca

L’Hotel Saraceno di Amalfi ancora non ha cominciato la stagione turistica, una stagione che, purtroppo, non comincerà mai per quest’anno, infatti se ne parlerà per il 2020.

Nel frattempo è un cantiere aperto e ancora ci sono le reti sul costone roccioso che crollò qualche anno fa interrompendo, la costiera amalfitana.

Per quel costone, a confine con Conca dei Marini, il Comune di Amalfi fece due ordinanze per chiedere la messa in sicurezza, lavori che purtroppo ancora nessuno sa se sono stati terminati o meno.

Sul fatto interviene Antonio de Luca. Pubblichiamo la sua interrogazione sulla situazione sicurezza dell’Hotel Saraceno.