Amalfi, festa a Roma per la nascita di Flavio: gioia per la famiglia Mangieri

Festa in casa Mangieri tra Amalfi e Roma: dopo la mezzanotte di oggi è nato il piccolo Flavio. Il primogenito di Clara Mangieri e Fabio Proietti Cicoria è venuto alla luce nella clinica della Capitale Fabia Mater, nel giorno del compleanno della neo mamma: una doppia festa condita con fiocco azzurro dunque per i nonni Gennaro Mangieri e Patrizia Torre, che sono partiti alla volta di Roma per vedere il nipotino. Flavio ora è atteso ad Amalfi, per ricevere il calore della famiglia costiera. Intanto la famiglia e il neonato hanno lasciato la clinica, per accogliere il piccolo nella casa romana. Tutta la Redazione di Positanonews saluta con affetto la nascita del piccolo Flavio, con calorosi auguri ai novelli genitori Fabio e Clara, ed ai nonni Gennaro e Patrizia.