Amalfi. Dispersa turista francese. In migliaia sui monti, sentieri come autostrade . La Costiera amalfitana è invasa anche dai Monti Lattari, da Agerola a Praiano e Positano, Amalfi, Scala, Ravello e succede di tutto.

Appena terminato un intervento di ricerca e soccorso nella Valle delle Ferriere, tra Amalfi e Scala, su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno a sua volta allertata dal 112 dei Carabinieri.

Una turista di nazionalità francese è infatti rimasta lievemente ferita alla caviglia, durante un’escursione in una zona relativamente impervia, e la sua condizione le impediva di muoversi ulteriormente.

Inoltre, forse a causa dello stato di paura, non è riuscita a fornire indicazioni precise per raggiungerla ed anche lo strumento di geolocalizzazione attivato dai Carabinieri del Comando Compagnia di Amalfi e dal Servizio Regionale Campania del CNSAS non è stato utile a risalire al punto preciso dove si trovasse. Pertanto le squadre CNSAS, ricevuta la notizia intorno alle 14, si mettevano in moto da più punti (Pogerola, Pontone, Punta D’Aglio) validamente affiancati dai volontari della P.C. Millennium di Amalfi.

Una squadra di operatori, che lavorava sul lato alto della Valle, riusciva a sentire le grida della turista ed a raggiungerla per metterla in sicurezza e tranquillizzarla.

La seconda squadra raggiungeva quindi l’obiettivo per stabilizzare ed imbarellare la persona, nonché per trasportarla a valle e consegnarla all’ equipaggio del 118 SAUT di Amalfi.