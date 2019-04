Amalfi: Auguri al neolaureato Christian Aceto

Amalfi . Auguri a Christian Aceto, che questa mattina ha conseguito la laurea con il voto di 110 e lode. La laurea è in Governo e Direzione di Impresa, indirizzo Marketing all’Università degli studi di Firenze.

Christian originario della Costiera Amalfitana, si è trasferito a Firenze qualche anno fa per poter studiare. Un vero alunno modello ed un bravissimo ragazzo. Un orgoglio per il territorio e per la sua famiglia.

Complimentissimi da tutta la redazione di Positanonews.