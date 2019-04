Amalfi, altro incidente sulla Statale Agerolina: auto finisce contro muretto

Un altro incidente sulla Statale Agerolina si è verificato nella serata di ieri tra Amalfi e Conca dei Marini. A causa del manto stradale bagnato, il conducente di una Opel Corsa ha perso il controllo del proprio mezzo e ha sbandato contro un muretto. L’incidente è successo proprio nei pressi dell’Hotel Doria. Fortunatamente il conducente del veicolo non ha riportato danni fisici, mentre l’auto si è ammaccata nella parte anteriore sinistra. Celermente sono intervenuti i presenti per soccorrere l’automobilista.

E’ il secondo incidente nel giro di due giorni sulla Statale Agerolina. Più grave è stato quello che ha visto protagonista una coppia di turisti a bordo di una Nissan Qashqai: il veicolo si è improvvisamente ribaltato, finendo contro un’utilitaria in sosta. Non è stata resa nota la dinamica dell’incidente ma per fortuna nessuna conseguenza grave per la coppia di italiani a bordo, immediatamente soccorsi dalle prime persone sopraggiunte e da un’ambulanza della Croce Rossa. Lievi contusioni ed escoriazioni rimediate di poco conto. Per loro solo tanta paura.