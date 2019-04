ALLA MOSTRA DELLA MINERVA A SALERNO VINCE LA GINESTRA DI PIANO DI SORRENTO

Alla Mostra della Minerva di Salerno per la premiazione “Gara tra gli Espositori per professionalità e creatività nell’allestimento”. Vince LA GINESTRA, di Nello Trapani, noto e famoso nella Costiera Sorrentina Amalfitanta per il suo operato. In costiera amalfitana è il responsabile del verde nel grand hotel Le Sirenuse, in Penisola Sorrentina è noto per i suoi corsi di Botanica e Giardinaggio presso l’UNITRE di Piano ove ammalie a affascina le signore per il suo rapporto con le piante, quelle da balcone a quelle dei parchi.