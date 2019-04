Al Vinitaly premiato il paesaggio di Agerola con la foto di Michele Iovieno

La seconda edizione del concorso fotografico “CAMPANIA, paesaggio di…Vino” ha visto vincitore Michele Iovieno di Agerola con una foto della sua “ Vigna del Sentiero”, sita proprio nei pressi del “Sentiero degli Dei”

premiato nella giornata inaugurale del Vinitaly , a Verona

Questo il commento del vincitore nel ritirare la pergamena:

“ E’ una soddisfazione immensa perchè ho visto premiata una mia follia, iniziata 25 anni fa, quando comprai un rudere di casa e dei terrazzamenti coperti di rovi e sterpaglie, con poche viti rinsecchite, ed oggi, quel paesaggio recuperato viene scelto, tra le centinaia di foto presentate, quale “paesaggio di…vino 2019”

Presente alla premiazione Andrea Ferraioli di Furore, Presidente del Consorzio Vini Salerno, il quale ha usato parole di plauso per l’iniziativa ed anche per il vincitore.

“ Lo stupendo territorio della Costiera è vivo anche grazie alle nostre aziende, ma anche grazie all’impegno di persone come il nostro “ vincitore”, che impegnano soldi, fatica e tantissima passione per conservare e sottrarre al degrado i nostri paesaggi”

La manifestazione è stata magistralmente condotta dal dottor Luciano D’Aponte della Regione Campania

Anche il Comune di Agerola ha postato un commento del sindaco Luca Mascolo

n occasione del Vinitaly International, il più importante Salone internazionale del vino e dei distillati, la Regione Campania ha indetto la seconda edizione del premio di fotografie “Campania, paesaggio di…Vino”.

Un’iniziativa particolare tesa a valorizzare la bellezza, le tradizioni e il lavoro del territorio nel settore enologico, con l’obiettivo di promuovere l’immagine della Campania come terra di bellezze paesaggistiche strettamente collegate al mondo del vino.

Vince il paesaggio agerolese. La foto intitolata “La Vigna del Sentiero”, scattata da Michele Iovieno, si e’ aggiudicata la vittoria. Vince #Agerola nelle sue sfumature più belle