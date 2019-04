Al via “Uno spot per…..” un’educazione alla Buona Alimentazione

Al concorso, organizzato da “La Tenda” di Salerno, potranno partecipare presentando il proprio messaggio audiovisivo, persone singole, gruppi, associazioni, interi Istituti scolastici o singole classi. Deadline 10 maggio

Ritorna “Uno spot per…” concorso indetto da “La Tenda” di Salerno, giunto alla sua nona edizione. Il tema di quest’anno è “Io mangio noi nutriamo #ilcibobuono #aggiungiunpostoatavola”, inteso come Cibo Buono Nutrire non è mangiare – Dare non è privarsi Il cibo come mezzo per stare insieme e fare squadra, uno sguardo rivolto non più a se stessi ma all’altro, al “Noi”. Al concorso potranno partecipare presentando il proprio messaggio audiovisivo, persone singole, gruppi, associazioni, interi Istituti scolastici o singole classi. Ciascun partecipante potrà presentare un solo spot della durata di 60 secondo. La consegna è prevista entro il 10 Maggio 2019 ore 17,00 presso La Tenda a Fieravecchia (Via Fieravecchia, 20 Salerno – nei pressi della Scuola Media Pirro). Per tutti i partecipanti che lo richiederanno sono previste giornate formative gratuite nei giorni 9 e 16 Aprile 2019 dalle ore 10,00/12,00 presso la sede de La Tenda in Via Fieravecchia, 20 Salerno (nei pressi della Scuola Media Pirro) tenute da Francesco Paglioli (Producer). Per partecipare al concorso gli Gli spot devono avere carattere di assoluta originalità e non contenere immagini, foto, musiche o elementi oggetto di altrui diritto d’autore, né messaggi pubblicitari ancorché diretti e/o occulti in quanto verranno caricati sul canale youtube. L’autore assume ogni responsabilità in merito alle possibili violazioni di altrui diritti da parte della propria opera. Tutti i video pervenuti saranno selezionati da una commissione formata da membri del Direttivo Centro La Tenda e da un Team di esperti e tecnici del settore. La commissione di valutazione nell’esprimere il proprio giudizio su ciascun messaggio audiovisivo da ammettere al Concorso “Uno Spot per… 9ª edizione” considererà: – l’efficacia comunicativa del messaggio audiovisivo – la creatività espressa. I video scelti saranno ammessi al Concorso e proiettati durante la serata finale. E proprio durante la serata finale che la Giuria Tecnica e la giuria popolare decreteranno i vincitori della nona edizione di “Uno spot per….”. La serata finale si terrà il 17 maggio alle ore 18.30 presso il Teatro delle Arti di Salerno. Durante questa serata saranno proiettati i messaggi audiovisivi selezionati e saranno decretati i vincitori. È obbligatorio ai fini della proiezione del proprio Spot e la conseguente partecipazione alla valutazione da parte delle Giurie la presenza dell’autore. Il bando di concorso e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Centro La Tenda: www.centrolatenda.it