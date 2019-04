Al via il Festival letterario NoceraLegge. Dal 2 maggio musica teatro e letteratura. Il programma

Dal 2 al 5 maggio Nocera Inferiore diventerà la protagonista della scena culturale del territorio salernitano con la prima edizione del festival letterario “#NoceraLegge”, organizzato dal gruppo “Ubik Librerie” di Nocera Inferiore e dall’associazione culturale “Eventi unici – Arte e Cultura”, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore.

Due le location in cui si svolgeranno gli appuntamenti: Piazzetta Petrosini e la storica Corte del Comune di Nocera Inferiore. La rassegna è stata pensata come occasione per mettere a confronto diversi linguaggi culturali: dalla saggistica al pop, passando attraverso le contaminazioni tra musica, teatro e letteratura. Farà da corollario al festival una mostra d’arte, allestita – in collaborazione con il Centro di arte e cultura “La Sfinge” – nella Corte Comunale (Piazza Diaz), che potrà essere visitata dal venerdì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 20.

Il programma è stato presentato stamani, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Comune di Nocera Inferiore.

“NoceraLegge nasce per promuovere la cultura ad ampio raggio – ha spiegato Vincenzo Grimaldi, direttore artistico del Festival, durante la conferenza – In una realtà come quella di oggi, spesso enigmatica e stratificata, i libri fungono ancora da bussola in grado di orientare i lettori a comprendere il mondo in cui sono immersi. Gli scrittori e le loro storie sono un bene da valorizzare. Questo è l’inizio di un percorso che speriamo cresca nel tempo”.

A fargli eco Renato Guerritore, presidente della Commissione Cultura del Comune di Nocera Inferiore. “Siamo felici di aver sponsorizzato un festival su cui puntiamo perché la cultura è un momento di crescita soprattutto per le giovani generazioni – ha detto Guerritore – La presenza di autori conosciuti sarà, sicuramente, un’attrattiva per giovani ed appassionati”. Del premio destinato agli studenti delle scuole superiori ha, invece, parlato Rita Citarella, responsabile di “Eventi Unici – Arte e Cultura”, che ha sottolineato: “Il bando partirà in concomitanza con l’inizio del festival e sarà visionabile sul sito”. A margine della conferenza anche l’assessore alla Cultura di Nocera Inferiore Federica Fortino ha puntato i riflettori sulla valenza del festival “che segna un ulteriore passo lungo un percorso di crescita dell’offerta culturale della città”.

Premi – Nell’ambito della prima edizione del festival verrà consegnato il Premio “#NoceraLegge”, assegnato al noto scrittore Antonio Lanzetta. Previsto, poi, il Premio “#NoceraLegge Experience” rivolto ai giovani studenti che sono invitati a partecipare ad un concorso letterario inviando un racconto breve sul tema: “La Città di domani”. Quest’ultima iniziativa avrà come punto di partenza l’inizio del festival e terminerà il prossimo 30 settembre. Una giuria, composta da esperti del settore, sceglierà i vincitori che vedranno pubblicato il loro racconto in un’antologia da presentare a dicembre 2019.

Programma

– Giovedì 2 maggio: Alle ore 18,30, in Piazzetta Petrosini, la scrittrice Marzia Sicignano presenterà in anteprima nazionale la sua nuova opera letteraria “Aria” (Mondadori). Seguirà alle ore 21, in Piazza del Corso, l’iniziativa “Poetry Slam – Blondie”.

Venerdì 3 maggio: Alle ore 18,30, in Piazzetta Petrosini, lo scrittore Luca Bianchini parlerà del suo libro “So che un giorno tornerai” (Mondadori). Alle ore 20, nella Corte comunale, vernissage della personale di Raffaele Ferrentino, a cura di Filippo Astarita (Organizzazione Centro Arte e Cultura La Sfinge).

Sabato 4 maggio: Alle ore 10 lo scrittore Luca Bianchini incontrerà i giovani nelle scuole del territorio; alle ore 18,30, in Piazzetta Petrosini, lo scrittore Antonio Lanzetta presenta “Le colpe della notte” (La Corte Editore). Alle ore 20 sarà attribuito il Premio “#NoceraLegge” allo stesso Lanzetta.

Domenica 5 maggio. Alle ore 11, alla Corte comunale, la scrittrice Cinzia Leo presenterà la favola “Pegu e i suoi amici”; seguirà, alle ore 12, il laboratorio per i bambini KIDS LAB. Alle ore 18 gli scrittori Sonia Fioravanti e Leonardo Spina discuteranno del loro libro “Dall’homo sapiens all’homo ridens: una proposta per la ri-evoluzione della specie”. Seguirà la conferenza-spettacolo “Lavoro batte riposo 6-1 (ma l’arbitro era di parte)”.

Info: www.noceralegge@gmail.com; facebook: Festival Letterario #NoceraLegge;