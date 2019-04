AGGIORNAMENTO – Positano. Rinviati causa maltempo i lavori per il rifacimento delle segnaletica orizzontale

Positano. Il Comune comunica che a causa delle condizione meteo avverse, i lavori di restyling, nello specifico del rifacimento della segnaletica orizzontale, previsti per oggi, sono rinviati. Con nuova ordinanza saranno comunicate le nuove date.

Ricordiamo però le strade che saranno interessate ai lavori:

Si partirà dall’imbocco che porta all’interno del paese, via Pasitea, per poi terminare con il tratto, nelle zone alte, che va da via F. Mandara al parcheggio di Nocelle.

E’ previsto, lungo le zone interessate dai lavori, il divieto di sosta con rimozione forzata.