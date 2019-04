Agerola , Via Traforo semi chiusa. La strada incubo che porta a Castellammare di Stabia e quindi alla principale direttrice per l’autostrada Napoli – Salerno prima chiusa per varie frane, poi interdetta ai mezzi pesanti ( interdizione non rispettata da molti , ndr ) ancora al centro dell’attenzione. Sono due mesi di disagi, i semafori sono stati tolti da qualche giorno, mentre i divieti permangono.

Interviene Silvio Imperati, imprenditore titolare della macelleria Cardone, candidato alle scorse elezioni contro Luca Mascolo, con un post il 30 marzo.

Oggi alcuni concittadini di via traforo mi hanno esortato (tramite il mio profilo fb) a far presente il loro disagio per la frana che ha causato l’interruzione della strada provinciale sopra fotografata! Innanzitutto da fonti sicure ho fatto presente che a breve inizieranno i lavori per i ripristino della normale viabilità della strada oggetto di smottamento. Però mi rivolgo alle autorità competenti, città metropolitana in primis e all’amministratore comunale, per quanto di competenza di voler procedere quanto prima al ripristino della normale viabilità anche in via Traforo! Chiedo ai nostri concittadini che hanno dovuto subire tale disagio di sopportare con pazienza! La mia è la vostra attenzione farà si di velocizzare per quanto possibile i lavori necessari. Agerola è una ed unica, facciamoci sentire in modo costruttivo e senza nessuna strumentalizzazione demagogica da parte di qualke sciacallo! Il mio appello ed il vostro appello che volete formulare tramite la mia voce faranno da sprono a chi ha le competenze per intervenire!

Al post ci sono stati commenti di cittadini comunque infuriati per una situazione di stallo che perdura da troppo tempo.